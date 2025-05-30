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В Смольном вручилм премии Правительства Санкт‑Петербурга за заслуги в области науки и образования

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов вручил премии Правительства Санкт‑Петербурга за заслуги в области науки и образования

В торжественной обстановке Смольного дворца состоялась церемония вручения премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в науке, технике, высшем и среднем профессиональном образовании. Губернатор Александр Беглов лично поздравил лауреатов – учёных, преподавателей, руководителей ведущих научных организаций, университетов и колледжей северной столицы. Эта церемония – не просто формальность, а яркое свидетельство приверженности города к развитию интеллектуального потенциала, основы которого были заложены ещё Петром I, превратившим Санкт-Петербург в очаг науки и просвещения. Этот исторический контекст придаёт событию особую значимость, напоминая о вековых традициях научной мысли и педагогического мастерства, которые продолжают жить и развиваться в современном мегаполисе.

Заслуги лауреатов нельзя переоценить. Они являются двигателями прогресса, формирующими будущее не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Их работы, исследования и педагогическая деятельность – это фундамент технологического развития, создающий условия для процветания страны. Символично, что в прошлом году отмечалось 300-летие Российской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета – двух гигантов отечественной науки, которые внесли неоценимый вклад в мировую науку и образование. Их история – это история постоянного поиска, достижений и преодоления трудностей, история, которая вдохновляет нынешнее поколение учёных и педагогов.

Важно отметить, что губернатор Беглов не просто поздравил лауреатов, он подчеркнул приоритетность развития науки и технологий для Санкт-Петербурга. Он лично принял решение увеличить размер премии с 300 тысяч до 510 тысяч рублей, что является значительным жестом поддержки научного сообщества и высокой оценкой их труда. Это не только финансовое вознаграждение, но и символ признания важности их деятельности для города и страны. Это послание всем учёным и педагогам Санкт-Петербурга: их работа ценна, их вклад значителен, и город готов поддерживать их дальнейшее развитие.

Беглов также отметил, что поддержка науки и новых технологий входит в десятку приоритетных направлений развития города. Акцент на технологическом лидерстве — это ответ на постановку задачи Президентом России. Санкт-Петербург стремится стать лидером технологического прогресса в стране, и для этого делаются конкретные шаги. Строительство двух технологических долин – яркое тому подтверждение. Одна из них, расположенная на юге города, уже строится активными темпами. Возведение учебного корпуса и общежитий в Научно-образовательном центре ИТМО Хайпарк – ещё одно свидетельство динамичного развития научной инфраструктуры. Параллельно завершается проектирование ряда новых научных центров.

Губернатор подчеркнул важность связи между прошлым, настоящим и будущим. Он сравнил работу современных учёных и педагогов с подвигом поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Он сказал, что они воспитывают новую квалифицированную молодёжь, которая будет создавать будущее Санкт-Петербурга и России. В своём обращении он также отметил, что почти 20% экономически активного населения города занято в сфере образования и науки, что подчёркивает важность этого сектора для экономики и социального благополучия Санкт-Петербурга. В целом, церемония вручения премий стала ярким событием, подчёркивающим важность науки и образования для развития Санкт-Петербурга и его стремления занять лидирующие позиции в технологическом прогрессе. Это инвестиции в будущее, инвестиции в людей, инвестиции в прогресс.

Источник: Администрация Петербурга
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