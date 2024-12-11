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В Мариинском дворце прошла тожественная церемония награждения почетными знаками

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце вручили почётные знаки «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и «За безупречную службу Санкт-Петербургу»

В роскошной атмосфере Ротонды Мариинского дворца, исторического здания, хранящего в своих стенах память о веках петербургской истории, состоялась торжественная церемония награждения.  В этом году мероприятие приобрело особое значение, совпав с тридцатилетием Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – знаменательной датой, подчеркивающей непрерывность развития и укрепления городского самоуправления.  В зале, украшенном изысканной  флористикой и под звуки торжественной музыки, собрались  выдающиеся деятели Санкт-Петербурга, чьи заслуги и преданность городу были отмечены высокими наградами – почётными знаками «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и «За безупречную службу Санкт-Петербургу».

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, обращаясь к собравшимся, произнёс вдохновляющую речь, в которой  подчеркнул значимость  вклада каждого награждённого в процветание Северной столицы.  Он отметил, что нынешний список лауреатов – это яркое олицетворение многогранного потенциала Петербурга, его интеллектуальной и творческой силы, его  неутомимой энергии и стремления к совершенствованию.  Бельский напомнил о  традиции ежегодного проведения церемонии,  подчеркнув, что она не только чествует достижения, но и  служит  источником вдохновения для будущих поколений петербуржцев.

Награда «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» – это  высокое признание заслуг перед городом,  достигнутых  в самых разных сферах.  Среди лауреатов этого года были представители ведущих культурных институций,  выдающиеся художники и музыканты,  учёные, внесшие значительный вклад в науку,  преподаватели,  отдавшие лучшие годы воспитанию молодого поколения,  врачи,  спасающие жизни,  представители  профсоюзного движения,  судебной системы,  успешные бизнесмены,  активисты общественных и молодёжных организаций,  а также высокопоставленные чиновники как городской, так и федеральной власти.  Каждый из них  внёс свой уникальный  вклад в развитие города,  от созидания новых культурных ценностей и научных открытий до обеспечения социальной стабильности и экономического роста.

Почётный знак «За безупречную службу Санкт-Петербургу» был вручён сотрудникам аппарата Законодательного Собрания,  помощникам депутатов,  специалистам Администрации Губернатора, представителям структурных подразделений федеральных служб и ведомств,  работающим в Петербурге.  Эта награда –  почётное признание  многолетней  верной и  безупречной службы городу,  символ  преданности и профессионализма.  Для многих из этих людей,  их работа – это не просто профессия, а  стиль жизни,  выражение  любви к  Петербургу и  желание  приложить все свои силы  для его  благополучия.

Источник: ЗАКС
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