В Мариинском дворце прошла тожественная церемония награждения почетными знаками

В роскошной атмосфере Ротонды Мариинского дворца, исторического здания, хранящего в своих стенах память о веках петербургской истории, состоялась торжественная церемония награждения. В этом году мероприятие приобрело особое значение, совпав с тридцатилетием Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – знаменательной датой, подчеркивающей непрерывность развития и укрепления городского самоуправления. В зале, украшенном изысканной флористикой и под звуки торжественной музыки, собрались выдающиеся деятели Санкт-Петербурга, чьи заслуги и преданность городу были отмечены высокими наградами – почётными знаками «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и «За безупречную службу Санкт-Петербургу».

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, обращаясь к собравшимся, произнёс вдохновляющую речь, в которой подчеркнул значимость вклада каждого награждённого в процветание Северной столицы. Он отметил, что нынешний список лауреатов – это яркое олицетворение многогранного потенциала Петербурга, его интеллектуальной и творческой силы, его неутомимой энергии и стремления к совершенствованию. Бельский напомнил о традиции ежегодного проведения церемонии, подчеркнув, что она не только чествует достижения, но и служит источником вдохновения для будущих поколений петербуржцев.

Награда «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» – это высокое признание заслуг перед городом, достигнутых в самых разных сферах. Среди лауреатов этого года были представители ведущих культурных институций, выдающиеся художники и музыканты, учёные, внесшие значительный вклад в науку, преподаватели, отдавшие лучшие годы воспитанию молодого поколения, врачи, спасающие жизни, представители профсоюзного движения, судебной системы, успешные бизнесмены, активисты общественных и молодёжных организаций, а также высокопоставленные чиновники как городской, так и федеральной власти. Каждый из них внёс свой уникальный вклад в развитие города, от созидания новых культурных ценностей и научных открытий до обеспечения социальной стабильности и экономического роста.

Почётный знак «За безупречную службу Санкт-Петербургу» был вручён сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, помощникам депутатов, специалистам Администрации Губернатора, представителям структурных подразделений федеральных служб и ведомств, работающим в Петербурге. Эта награда – почётное признание многолетней верной и безупречной службы городу, символ преданности и профессионализма. Для многих из этих людей, их работа – это не просто профессия, а стиль жизни, выражение любви к Петербургу и желание приложить все свои силы для его благополучия.