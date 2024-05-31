В Смольном вручили награды лауреатам премий «Педагогические надежды» и «Юные дарования»

В Смольном состоялась торжественная церемония награждения премиями Правительства Санкт‑Петербурга «Юные дарования» и «Педагогические надежды». Премии лауреатам вручил губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что Петербург дает уникальные возможности для творчества. В Северной столице работают лучшие педагоги. Для музыкальных школ и школ искусств город приобретает новое оборудование и современные инструменты.

«Вы добились первого большого успеха в творчестве. Наш город особо отмечает ваши достижения. Уверен, что впереди у вас – новые победы. Для этого важен не только талант. Нужно упорство и вера в свои силы. Ваши преподаватели сумели сделали вас одними из лучших. Спасибо педагогам, которые растят замечательных ребят. Спасибо за верность призванию, за преданность ученикам и за строгость. Поздравляю всех вас – и лауреатов, и педагогов – с присуждением премий. Желаю всем творческого вдохновения и новых побед», - поздравил награжденных Александр Беглов.

Премии «Педагогические надежды» удостоены за выдающиеся заслуги в образовании 5 молодых преподавателей в номинациях «Открытый урок», «Учитель-музыкант», «Учитель-художник», «Мои ученики» и «Моя методика». Также награды получили 27 учащихся музыкальных, художественных школ и школ искусств - они отмечены премией «Юные дарования».

В завершении церемонии духовой оркестр музыкального училища Мусоргского и концертного хора хорового училища им. М.И.Глинки исполнили произведение «Славься» из оперы «Жизнь за царя». Завтра, 1 июня, будет отмечаться 220 лет со дня рождения великого композитора.