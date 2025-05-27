В Мариинском дворце ветеранам вручили знаки отличия Почётных граждан

В Санкт-Петербурге, в день празднования основания города 27 мая, состоялась торжественная церемония вручения знаков почетных граждан. Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский удостоили Василия Волобуева, Зиновия Маркина и Елену Тихомирову этим высоким званием. Церемония прошла в ротонде Мариинского дворца.

Выступая перед собравшимися, Александр Беглов подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, город чествует новых почетных граждан, чьи заслуги и преданность Санкт-Петербургу неоспоримы. Губернатор отметил их вклад в развитие города, воспитание молодежи и любовь к родному краю.

На мероприятии присутствовали почетные граждане прошлых лет, депутаты Государственной Думы, члены правительства Санкт-Петербурга, представители общественных организаций, а также высокопоставленные лица, такие как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством, городской парламент ограничен в количестве избираемых почетных граждан. В течение пяти лет может быть избрано не более десяти человек, что означает, что в 2026 году избрание новых почетных граждан будет невозможным