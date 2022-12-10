В Петербурге стартовал Всероссийский патриотический форум

В День Героев Отечества открылся Всероссийский патриотический форум, в рамках которого в Аничковом дворце прошла торжественная церемония вручения национальной премии «Патриот – 2022». К участникам церемонии обратился губернатор Александр Беглов.

«Сегодня наша страна чествует героев. Мы помним всех героев в истории нашей страны, которые не раз спасали Отечество, показывали пример мужества. И сегодня их потомки защищают весь мир от наследников нацистов. С такими героями мы обязательно победим», – сказал он.

Глава города отметил, что в этом году Всероссийский патриотический форум особенный, он проходит в год юбилея Петра I, основателя Российской Империи и Санкт‑Петербурга. «Он был истинным патриотом России, истинным патриотом нашего города», - сказал губернатор.

Александр Беглов вручил премию Юрию Иерусалимскому. С проектом «Идеология Петра Великого» он стал победителем в номинации «Лучший проект, посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра I».

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В этом году Церемония вручения премии впервые прошла в Москве и Петербурге, два города соединил телемост. В столице наградили 15 лауреатов в 8 номинациях, а в Петербурге – 10 лауреатов в 5 номинациях. Всего в 2022 году было подано 1200 заявок.

Премия «Патриот – 2022» призвана выявить лучшие практики и отметить заслуги граждан и организаций за вклад в гражданско-патриотическое воспитание жителей России и соотечественников, проживающих за рубежом.