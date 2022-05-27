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Питерец.ру » Общество » Ректор СПбГМТУ награжден премией Правительства Санкт-Петербурга

Ректор СПбГМТУ награжден премией Правительства Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
Ректор СПбГМТУ награжден премией Правительства Санкт-Петербурга

В пятницу, 27 мая, в Смольном состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники и выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования 2022 года. В числе награжденных - ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин. Диплом и медаль вручал Губернатор города Александр Беглов.

Руководитель Корабелки удостоен премии им. Д.К.Чернова в номинации: «Материаловедение» − за создание теоретических основ промышленных лазерных технологий, теоретическое описание кинетики фазовых превращений при высокоскоростном лазерном воздействии на металлические материалы, разработку и промышленное внедрение реализующих данные теоретические представления технологий, технологического оборудования и средств инженерного компьютерного анализа для процессов лазерной, электронно-лучевой и гибридной лазерно-дуговой сварки, а также прямого лазерного выращивания.

Это одна из самых престижных городских наград в научно-образовательной сфере. Традиционно церемония награждения приурочена к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга.

Источник: СПбГМТУ
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