В СПб предложили учредить День без самоката

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице активно обсуждается идея учреждения Дня без самоката. Инициатива направлена на повышение безопасности на улицах города. Представители городских властей и общественных организаций считают, что введение такого дня поможет снизить количество ДТП с участием СИМ. Это особенно актуально при растущей популярности электросамокатов и других подобных транспортных средств.

По мнению организаторов, День без самоката может стать своеобразным тестом для всех участников дорожного движения, который покажет, насколько легко можно обойтись без использования СИМ в определенные дни. Это может помочь горожанам осознать важность соблюдения правил дорожного движения и повысить общий уровень безопасности на улицах.