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Питерец.ру » Общество » В СПб предложили учредить День без самоката

В СПб предложили учредить День без самоката

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге обсуждают новую инициативу для безопасности горожан

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице активно обсуждается идея учреждения Дня без самоката. Инициатива направлена на повышение безопасности на улицах города. Представители городских властей и общественных организаций считают, что введение такого дня поможет снизить количество ДТП с участием СИМ. Это особенно актуально при растущей популярности электросамокатов и других подобных транспортных средств.

По мнению организаторов, День без самоката может стать своеобразным тестом для всех участников дорожного движения, который покажет, насколько легко можно обойтись без использования СИМ в определенные дни. Это может помочь горожанам осознать важность соблюдения правил дорожного движения и повысить общий уровень безопасности на улицах.

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