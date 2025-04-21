Проблема СИМ остается актуальной

«Питерец.ру» сообщает, что эксперт по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов выразил обеспокоенность по поводу увеличения количества аварий с участием СИМ, особенно электросамокатов. Он отметил, что в прошлом году в СПб было примерно 50 тыс. электросамокатов, а в этом году их количество снизилось до 42 тыс. Однако число аварий увеличилось.

Попов подчеркнул, что динамика роста аварий вызывает тревогу. Особенно беспокоит то, что пользователи СИМ не соблюдают правила дорожного движения. Кроме того, отсутствует контроль и неотвратимость наказания за нарушения.

Эксперт считает, что необходимо срочно решить имеющиеся проблемы. Для этого можно ввести регистрацию СИМ, организовать обучение пользователей и ввести права или номерные знаки. В противном случае улицы города станут более опасными для всех участников дорожного движения.