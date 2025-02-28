В Петербурге могут ввести курсы по безопасному использованию электросамокатов

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге рассматривают возможность введения обязательных курсов по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) для студентов колледжей. Предложение прозвучало на фоне аварий с участием электросамокатов и других средств передвижения.

С увеличением популярности электросамокатов и подобных устройств, их использование стало неотъемлемой частью городской жизни, особенно среди молодежи. Однако это также привело к росту числа ДТП с участием СИМ, что вызывает обеспокоенность властей и общественности. Часто аварии происходят из-за незнания правил дорожного движения и отсутствия навыков безопасного управления.

Потому было предложено включить курсы по безопасному использованию СИМ в учебные планы колледжей. Это позволит студентам получить необходимые знания для безопасного передвижения по городу и снизить количество аварий.

В настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения. Эксперты отмечают, что такие курсы помогут молодым людям лучше понимать ПДД и научат их безопасному поведению на дорогах.