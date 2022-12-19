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Питерец.ру » Общество » В Петербурге депутаты подготовили предложения в ПДД для электросамокатов

В Петербурге депутаты подготовили предложения в ПДД для электросамокатов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Парламентарии подготовили предложения в ПДД для электросамокатов

На заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры был представлен проект обращения в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, подготовленный рядом парламентариев. В нем содержится просьба о пересмотре положений правил дорожного движения, касающихся использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Они вступят в силу с 1 марта 2023 года.

В частности, в обращении предлагается приостановить действие новых правил и вернуться к их обсуждению с экспертным сообществом. Нормы ПДД, нуждающиеся в пересмотре, касаются локации использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и максимально разрешенной скорости движения – 25 км/ч. Также предлагается урегулировать вопросы использования СИМ и велосипедов, маркировать самокаты для выявления нарушений, запретить использование СИМ в нетрезвом состоянии.  

– Разрабатывая проект обращения, мы внимательно изучили новые правила и считаем, что их необходимо доработать. Также Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский на своих площадках в социальных сетях провел опрос граждан по этой теме. Например, более 66% участников опроса высказались, что скорость 25 километров в час – это много. Петербуржцы считают, что при катании необходимо использовать шлем, нельзя ездить вдвоем на самокате. Также граждане поддержали тезис, что электросамокаты должны быть приравнены к автомобилям и мотоциклам, – сообщил председатель комиссии Алексей Цивилёв.

Участники заседания, а среди них были представители органов исполнительной власти, ГИБДД и общественных организаций, поддержали идею обращения. Выступающие сделали акцент на необходимости контроля за соблюдением правил использования СИМ, так как их популярность и количество возрастает с каждым годом. Кроме того, они заявили о готовности дополнить обращения предложениями. Работа над документом будет продолжена.       

Источник: ЗАКС
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