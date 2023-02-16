Что с лекарствами для ветеранов?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выделят деньги на льготные лекарственные препараты для ветеранов и инвалидов. На реализацию этой цели в 2023 году уйдет 23 млрд руб.

Причем 2,5 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Остальные средства будут выделены из бюджета Петербурга. По словам Александра Беглова, сфера здравоохранения находится на особом контроле властей.

В городе делается все возможное, чтобы люди получали доступную и современную медпомощь. Для этого реализуются различные механизмы. Например, для ветеранов организованы отдельные дни приема.

В прошлом году 56 тыс. людей этой группы прошли диспансеризацию. При этом 17 тыс. человек были обследованы дома. Что касается аптек, то там ветераны обслуживаются вне очереди.