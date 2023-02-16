ента новостей

09:56
Проверки в сфере экологии необходимы
09:49
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в торговом центре El Paso
09:00
Что с лекарствами для ветеранов?
08:27
Что с новыми кафе и ресторанами?
22:30
«Могли бы взять до Нового года»: Пригожин объяснил, почему бои за Бахмут еще продолжаются
19:44
В Ленобласти задержаны подозреваемые в мошенничестве на рынке ритуальных услуг
18:46
В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего в своего соседа из-за шума в квартире
15:23
В Приморском районе задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:20
В Петербурге адержали ранее судимого мужчину, вытолкнувшего в окно собственную мать
15:17
В Петербурге изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма
13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
13:40
В Петербурге отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан
13:31
Ленобласть отдает дань памяти воинам-интернационалистам
11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
10:56
Дебоширов, устроивших драку в автобусе депортируют из России
10:51
В Госдуме РФ пройдут парламентские слушания по вопросам подготовки ИТ-кадров в России
10:43
Новую версию «Тельца» Александра Сокурова скоро покажут на больших экранах
10:40
«поЧитателей истории» встретятся за круглым столом в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
10:32
В Елизаветино ссора соседей закончилась стрельбой
10:29
«Цифровизация» не сократила очередей в поликлиниках Петербурга
10:00
В Василеостровском районе 15-летняя девочка погибла при падении с высоты
09:49
Зачем Байден это сделал?
09:12
Сотрудничаем с Арктикой
09:11
Новозеландский пилот-заложник появился на фотографиях с вооруженными повстанцами Западного Папуа
09:08
Четверо арестованы во Флориде по подозрению в причастности к убийству президента Гаити
08:30
Что с гриппом в школах?
20:30
В матче «Барыса» и СКА было заброшено десять шайб, из них шесть – армейцами с Невы
17:39
Исторические объекты Шлиссельбурга ждет консервация и ремонт
17:37
В Кингисеппе задержан подозреваемый в нападении на мужчину
14:36
Петербуржцы собрали более тысячи комплектов теплых вещей для участников СВО в ходе акции «Единой России» «Тепло для героя»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Что с лекарствами для ветеранов?

Что с лекарствами для ветеранов?

0
36
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге выделят средства на льготные лекарства для ветеранов

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выделят деньги на льготные лекарственные препараты для ветеранов и инвалидов. На реализацию этой цели в 2023 году уйдет 23 млрд руб.

Причем 2,5 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Остальные средства будут выделены из бюджета Петербурга. По словам Александра Беглова, сфера здравоохранения находится на особом контроле властей.

В городе делается все возможное, чтобы люди получали доступную и современную медпомощь. Для этого реализуются различные механизмы. Например, для ветеранов организованы отдельные дни приема.

В прошлом году 56 тыс. людей этой группы прошли диспансеризацию. При этом 17 тыс. человек были обследованы дома. Что касается аптек, то там ветераны обслуживаются вне очереди.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-10-2020, 08:28
Жилье для ветеранов
18-01-2023, 09:19
Активно борются с раком
12-03-2021, 08:34
Выделят деньги на здравоохранение
13-02-2023, 10:18
Миллионы на сердечных больных
9-11-2018, 08:11
Дотации для Петербурга
12-11-2021, 09:38
На медпомощь выделили больше

Происшествия на дорогах

0
120
Вчера, 13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
0
175
Вчера, 11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
0
196
14-02-2023, 10:13
В Выборге водитель на "Ладе Гранта" сбил подростка на пешеходном переходе и уехал
0
241
12-02-2023, 11:32
В Московском районе женщина насмерть сбила пешехода
Наверх