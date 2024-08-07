В Петербурге 19 августа стартует вакцинация от гриппа

В Петербург поступила первая партия вакцин от гриппа для новой прививочной кампании – 614040 доз. В ближайшие дни вакцины будут отправлены в районные поликлиники, а старт прививочной кампании запланирован на 19 августа.

«Сегодня город получил больше 610 тысяч доз вакцины от гриппа. В этом году мы увеличили план иммунизации населения на 200 тысяч человек. В прошлом году план был выполнен ещё в ноябре. Петербуржцы стали серьёзнее и внимательнее относиться к своему здоровью. Только за первые шесть месяцев 2024 года диспансеризацию в Северной столице прошли больше 1,56 млн человек – на четверть миллиона больше, чем годом ранее», – отметил губернатор Александр Беглов.

В этом году в город поступило три вида вакцины для взрослых и детей: «Ультрикс Квадри» четырехвалентная – 144220 доз, «Флю-М» – 183860 доз и «Совигрипп» – 285960 доз.

В 2024 году план иммунизации составляет 3 млн 447 тысяч человек, из них 707 тысяч детей.

В 2023 году прививочная кампания стартовала 28 августа. План по вакцинации составлял 3 млн 240 тысяч и был полностью выполнен.