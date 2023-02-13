В областной Детской клинической больнице проходят реабилитацию семь детей из ЛНР

В областной Детской клинической больнице проходят реабилитацию семь детей, которые вместе с родителями приехали из Луганской народной республики.

«Реабилитация детей из ЛНР стала закономерным шагом нашей большой системной работы на новых территориях. Врачи Ленинградской области находятся в подшефном городе Енакиево в ДНР с июня 2022 года, и за это время консультации получили больше 15 тысяч жителей подшефного региона. В некоторых случаях предлагалось обследование и лечение в Ленинградской области», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

На реабилитацию в наш регион до конца июня приедет в общей сложности 137 детей. В основном, у детей сложные неврологические диагнозы – ДЦП, Spina bifida, гидроцефалия и другие. Получить помощь по месту жительства сейчас не представляется возможным.

Организацией лечения и решением транспортных вопросов занимаются сотрудники Агентства стратегических инициатив и благотворительной службы «Верное направление».

«Ленинградская область не случайно стала одним из регионов, оказывающих помощь маленьким пациентам. Мы стали участником федеральной программы развития реабилитации, благодаря чему удается эффективно развивать инфраструктуру медицинского восстановления. Сейчас наши мощности и высокая квалификация медицинских сотрудников позволяют проводить реабилитацию для всех, кому это необходимо. Например, в прошлом году восстановительные процедуры были проведены для более 1,1 тысячи маленьких жителей Ленобласти», ― добавил Николай Емельянов.

Справка

О необходимости совершенствования системы медицинской реабилитации в России ранее заявил президент Владимир Путин. Правительство разработало программу развития медицинской реабилитации до 2026 года и выделило на эти цели 100 млрд рублей. Всего за 2022–2024 годы предполагается оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных стационаров.

В федеральную программу попали четыре медицинских учреждения Ленинградской области — Тихвинская, Волховская и Сертоловская больницы, а также Детская клиническая больница. В 2022 году новое оборудование по программе появилось в Тихвинской и Волховской больницах. В 2023 году планируется открытие реабилитационного отделения для детей в Сертолово, а в 2024 будет проведено дооснащение областной Детской клинической больницы.