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Питерец.ру » Общество » В Петербурге начал работу Центр женского здоровья

В Петербурге начал работу Центр женского здоровья

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Александр Беглов: Начал работу первый в Петербурге Центр женского здоровья, рассчитанный на пациенток зрелого возраста

В центре внимания губернатора Александра Беглова оказался не просто очередной объект на карте города, а место, где, по его словам, "женское здоровье на разных этапах жизни требует особой заботы". Речь идет о Городской поликлинике № 40 на Невском проспекте, где в этот день официально начал работу Центр женского здоровья – пилотный проект, призванный улучшить жизнь женщин зрелого возраста в рамках проекта "Серебряный возраст".

Это событие стало долгожданным и значимым не только для пациентов поликлиники, но и для всего города. Ведь, как отметил Александр Беглов, в Петербурге проживает почти 800 тысяч женщин в возрасте от 45 до 70 лет, и до сегодняшнего дня подобных учреждений, специализирующихся на комплексном медицинском обслуживании женщин зрелого возраста, не было.

"Центр женского здоровья - это не просто набор медицинских услуг, это комплексный подход к здоровью женщин", - подчеркнул губернатор. Он объяснил, что в центре женщины могут получить не только диагностику, консультации узкоспециализированных врачей, но и психологическую поддержку, а также терапевтическое сопровождение.

Идея создания такого центра возникла не на пустом месте. По словам Беглова, именно известные петербургские актрисы, пациенты поликлиники №40, выступили с инициативой создания центра. Они отметили, что представители творческих профессий, к которым относятся многие пациенты поликлиники, особо внимательно следят за своим здоровьем и нуждаются в качественной и доступной медицинской помощи.

"Мы хотим, чтобы женщины могли получать самую современную медицинскую помощь, не выходя из города, - добавил Беглов. - Мы будем развивать этот проект, и, возможно, в будущем организуем выездные бригады, которые будут предоставлять услуги женщинам в районных поликлиниках".

Запуск центра уже вызвал огромный интерес среди пациенток поликлиники. "Информация о запуске центра и возможности пройти комплексную диагностику организмы разошлась среди пациентов задолго до его открытия", - отметил Беглов. Желающие записаться на прием уже на несколько недель вперед.

Правительство Петербурга обещает оказывать максимальную поддержку проекту. "Мы уверены, что центр будет востребован", - сказал Александр Беглов.

Записаться в Центр можно через колл-центр, а получить весь спектр услуг – в поликлинике.

Созданный Центр женского здоровья - это не просто новый проект, это важный шаг в развитии здравоохранения города, направленный на улучшение качества жизни женщин зрелого возраста. Он является ярким примером того, как взаимодействие власти, медиков и граждан может принести реальные результаты и создать условия для здоровой и полноценной жизни для всех жителей города.

Источник: Администрация Петербурга
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