ента новостей

19:21
Чиновник в СПб заработал более 50 млн. на липовых медосмотрах
19:12
В СПб появятся гибридные внедорожники из Китая
19:10
Discord оштрафован за отказ локализовать данные россиян
14:23
В Центральном районе поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Федосеенко
13:39
Мшинская школа открылась после капитального ремонта
13:04
В Петербурге мужчину задержали за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек
12:53
В Луге поймали рецидивиста, подозреваемого в грабеже на автобусной остановке
12:44
Установлен дополнительный эпизод противоправных действий задержанного детского тренера
12:15
В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека
09:58
Во Фрунзенском районе пенсионерка передала мошенникам более 13 млн рублей
09:39
В Сестрорецке пожилая женщина передала мошенникам более 11 млн рублей
09:32
В Петербурге пьяный мужчина отобрал у соседки ребенка и бросил на бетонный пол
09:26
Собаководов штрафуют
09:22
В Пулково изменят работу такси
09:20
Ветеранам Невского района вручили юбилейные медали к 80-летию Великой Победы
23:06
СКА проиграл «Ак Барсу» с разницей в пять шайб: Захар Бардаков набрал 3 очка
17:59
Захар Бардаков из СКА попал в символическую сборную КХЛ в январе, Иван Демидов отмечен среди новичков сезона – 2024/2025
13:32
В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину
13:18
Ленобласть поддержит гастрольную деятельность театра «На Литейном» на подшефных территориях Донбасса
12:55
В Петербурге поймали «дропа - гастролера», причастного к обману пенсионера
12:48
В Банке России опровергли мифы о цифровом рубле
12:41
В Петербурге стартовала акция «Единой России» «Тепло для героя»
10:18
Какие профессии самые «матерящиеся»?
10:05
В СПб появится эвакуационная комиссия
09:49
В Петербурге задержали детского тренера по подозрению в педофилии
09:40
В СПб стало больше пассажиров
09:31
На набережной Обводного канала погиб водитель «Фольксваген Пассат», который остановился на проезжей части из-за поломки
09:15
На трассе «Петербург-Матокса» в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
09:06
Жители СПб увеличили банковские накопления за год: анализ ситуации
23:01
СМИ сообщают, что в авиакатастрофе в США погибли 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, среди них – Евгения Шишкова и Вадим Наумов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мшинская школа открылась после капитального ремонта

Мшинская школа открылась после капитального ремонта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Новые парты, швейные машины и просторный спортзал: 200 школьников учатся теперь в современных условиях.

В Лужском районе Ленинградской области завершился капитальный ремонт Мшинской школы, обеспечивший комфортные условия для обучения более 200 школьников.  Реконструкция, проведенная в рамках национального проекта "Образование" (ныне переименованного в "Молодежь и дети"), коснулась всех аспектов школьной жизни, от учебных классов до пришкольной территории.  В обновленном здании теперь располагаются современные классы, оснащенные новейшими партами, эргономичными и удобными для детей разного возраста.  Помимо этого, в школе появился просторный и светлый спортзал, оборудованный необходимым инвентарем для проведения разнообразных физических упражнений и спортивных секций.  Для реализации образовательных программ в области дизайна и технологии  установлены новые швейные машины, позволяющие проводить практические занятия на высоком уровне.  Качественное оборудование способствует развитию практических навыков и творческого потенциала учащихся.

Однако обновление не ограничилось лишь внутренним пространством школы.  В рамках муниципальной программы благоустройства пришкольная территория преобразилась до неузнаваемости.  Старые асфальтированные дорожки были заменены на новые, обеспечивающие безопасное и удобное передвижение.  Система освещения обновлена, что улучшило безопасность в темное время суток и создало более комфортную атмосферу.  Детская игровая зона, оснащенная современными и безопасными игровыми элементами, создает пространство для отдыха и развития детей.  Особое внимание уделено агроклассу:  обновленные теплицы предоставляют школьникам уникальную возможность практического изучения агротехники,  способствуя развитию экологического сознания и навыков работы с растениями.  На территории школы также появились новые зеленые насаждения, создающие уютную и благоприятную атмосферу.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Николай Емельянов подчеркнул, что капитальный ремонт школ – это инвестиция в будущее.  Это не просто ремонт зданий, а создание среды, способствующей всестороннему развитию детей.  Национальный проект "Молодежь и дети" ставит перед собой амбициозную цель – комплексное решение вопросов воспитания, образования и социального обеспечения детей и подростков в России.  Проект охватывает широкий спектр направлений, от модернизации образовательной инфраструктуры до разработки новых методик обучения и внедрения инновационных технологий.  Реализация проекта предполагает создание единой системы поддержки детей и подростков, обеспечивающей им равные возможности для развития и самореализации.  Ремонт этой школы – яркий пример успешной реализации этой масштабной государственной программы, демонстрирующий значительные улучшения в образовательной инфраструктуре Ленинградской области и повышение качества образования для будущих поколений.  Программа предусматривает и дальнейшие шаги по обновлению школ региона,  что позволит создать комфортные и современные условия для обучения во всех учебных заведениях

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть, Лужский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-01-2023, 15:49
В Ленобласти ввели в эксплуатацию две новые школы
7-08-2024, 13:01
В Ленобласти завершился ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово
21-12-2021, 14:48
СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»
1-10-2021, 11:52
Интерактивные мастер-классы ко Дню пожилого человека
14-03-2017, 22:19
Новые школы – маленькие городки внутри большого города
3-06-2020, 13:44
СПбГМТУ участвует в организации инженерных классов в школах Санкт-Петербурга

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека
Вчера, 13:32
В Приморском районе фура намсмерть сбила 28-летнюю женщину
Вчера, 09:31
На набережной Обводного канала погиб водитель «Фольксваген Пассат», который остановился на проезжей части из-за поломки
Вчера, 09:15
На трассе «Петербург-Матокса» в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
Наверх