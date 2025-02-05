Мшинская школа открылась после капитального ремонта

В Лужском районе Ленинградской области завершился капитальный ремонт Мшинской школы, обеспечивший комфортные условия для обучения более 200 школьников. Реконструкция, проведенная в рамках национального проекта "Образование" (ныне переименованного в "Молодежь и дети"), коснулась всех аспектов школьной жизни, от учебных классов до пришкольной территории. В обновленном здании теперь располагаются современные классы, оснащенные новейшими партами, эргономичными и удобными для детей разного возраста. Помимо этого, в школе появился просторный и светлый спортзал, оборудованный необходимым инвентарем для проведения разнообразных физических упражнений и спортивных секций. Для реализации образовательных программ в области дизайна и технологии установлены новые швейные машины, позволяющие проводить практические занятия на высоком уровне. Качественное оборудование способствует развитию практических навыков и творческого потенциала учащихся.

Однако обновление не ограничилось лишь внутренним пространством школы. В рамках муниципальной программы благоустройства пришкольная территория преобразилась до неузнаваемости. Старые асфальтированные дорожки были заменены на новые, обеспечивающие безопасное и удобное передвижение. Система освещения обновлена, что улучшило безопасность в темное время суток и создало более комфортную атмосферу. Детская игровая зона, оснащенная современными и безопасными игровыми элементами, создает пространство для отдыха и развития детей. Особое внимание уделено агроклассу: обновленные теплицы предоставляют школьникам уникальную возможность практического изучения агротехники, способствуя развитию экологического сознания и навыков работы с растениями. На территории школы также появились новые зеленые насаждения, создающие уютную и благоприятную атмосферу.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Николай Емельянов подчеркнул, что капитальный ремонт школ – это инвестиция в будущее. Это не просто ремонт зданий, а создание среды, способствующей всестороннему развитию детей. Национальный проект "Молодежь и дети" ставит перед собой амбициозную цель – комплексное решение вопросов воспитания, образования и социального обеспечения детей и подростков в России. Проект охватывает широкий спектр направлений, от модернизации образовательной инфраструктуры до разработки новых методик обучения и внедрения инновационных технологий. Реализация проекта предполагает создание единой системы поддержки детей и подростков, обеспечивающей им равные возможности для развития и самореализации. Ремонт этой школы – яркий пример успешной реализации этой масштабной государственной программы, демонстрирующий значительные улучшения в образовательной инфраструктуре Ленинградской области и повышение качества образования для будущих поколений. Программа предусматривает и дальнейшие шаги по обновлению школ региона, что позволит создать комфортные и современные условия для обучения во всех учебных заведениях