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Питерец.ру » Общество » СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»

СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГМТУ
На базе школы №368 состоялся методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов» по профилю «судостроение»

В понедельник, 20 декабря на базе средней образовательной школы №368 состоялся методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов» по профилю «судостроение».

В мероприятии, организованном во исполнение ранее данных поручений Президента РФ Владимира Путина и аппарата Совета Безопасности РФ, приняли участие представители Министерства просвещения РФ, городского комитета по образованию, администрации Ленинградской области, руководства СПбГМТУ, ряда муниципальных образований и школ города и области.

Значение проекта для развития среднего общего образования в Российской Федерации и формирования системы ранней профориентации школьников было представлено в докладе начальника отдела  развития среднего профессионального образования Министерства просвещения РФ Татьяны Ерохиной.

Результаты реализации проекта «Инженерные классы» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области доложил ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин. Университет является флагманом этого проекта.

О перспективах развития в 2022 году проекта «Инженерные классы» в Ленинградской области рассказала и.о. председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна Рыборецкая.

Информацией об обучении школьников ГБОУ СОШ № 368 в инженерных классах поделилась директор ГБОУ СОШ № 368 Светлана Соколова.

О возможностях технического развития проекта «Инженерные классы» речь шла в докладе  генерального директора ООО «Центр лазерных технологий» Ольги Величко.

Участники методического сбора в формате круглого стола обсудили прозвучавшие сообщения и доклады. Им продемонстрировали новое оборудование первого класса и организацию учебных занятий.

Инженерный класс в школе № 368 был открыт 26 ноября. «Занятия в классе в ноябре проходили в тестовом режиме, а с 1 декабря оборудование в полной мере задействовано в образовательном процессе» – говорит директор школы Светлана Соколова.

Как отмечает ректор СПбГМТУ Глеб Туричин: «Университет за счет своих средств обучает педагогов школ города и области для работы по инженерным профилям, часть занятий (по оптике лазеров и компьютерному моделированию) будет проводиться в стенах школы, а часть в вузе (по морской робототехнике и технологическому предпринимательству)».

Напомним, что проект осуществляется на средства, выделенные как городским правительством (в части школ Санкт-Петербурга), так и областным, в рамках реализации соглашений, заключенных главами двух регионов с СПбГМТУ.

В Санкт-Петербурге проект "Инженерные классы" к концу 2021 года реализован в пяти школах, в Ленобласти - в одной. В 2022 году проект продолжит свое развитие в обоих регионах.

Источник: СПбГМТУ
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