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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти ввели в эксплуатацию две новые школы

В Ленобласти ввели в эксплуатацию две новые школы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти после реновации открыты две новых школы

В Любани и Оредеже после новогодних каникул в школы пошли почти 500 детей.

«Ленинградская область последовательно обновляет образовательные учреждения. На ремонт школ в Любани в Тосненском районе и Оредеже в Лужском из областного и федерального бюджетов направлено 257 млн рублей. В течение 2023 года планируется сдача после реновации ещё пяти школ», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Оредежская школа была введена в эксплуатацию в1959 году и ремонт ранее не проводился. Работы по реновации выполнены по программе «Комплексное развитие сельских территорий». После ремонта в школе появился актовый зал, которого раньше не было. Также в рамках программы приобретена мебель и оборудование.

Любанская школа имени Радищева работает с 1939 года. Учреждение отремонтировано по областной программе реновации комитета общего и профессионального образования. Вместе с ремонтом в школе также было обновлено учебное оборудование по основным общеобразовательным и дополнительным предметам.

Источник: Администрация Ленобласти
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