Интерактивные мастер-классы ко Дню пожилого человека

Интерактивные мастер-классы по нейрографике, плейстику, укреплению памяти, рисованию, рукоделию, танцам, а также презентации программ курсов и клубов пожилых людей показали на Дне открытых дверей в Школе третьего возраста в Гатчине. Мероприятие было приурочено ко Дню пожилого человека.

Проекты оздоровительных практик, реабилитации и вепсского танца, реализующиеся на базе Школы третьего возраста, получили грант губернатора Ленинградской области и субсидии от комитета соцзащиты и района.

Гостям показали выставку картин и изделий, которые изготовили участники проектов, а также небольшой концерт в завершении мероприятия.