СПбГМТУ участвует в организации инженерных классов в школах Санкт-Петербурга

В настоящее время при непосредственном участии СПбГМТУ в ряде школ Санкт-Петербурга идет работа по организации специальных инженерных классов. Вопрос о целесообразности их создания рассматривался на январском совещании, прошедшем под руководством Секретаря Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушева в морском техническом университете.

СПбГМТУ, в соответствии с протоколом совещания, предписывалось разработать методическую основу организации классов, определив основные направления реализации проекта. Университетом были выделены самые современные направления для обучения школьников:

• «Компьютерное моделирование и проектирование»;

• «Морская робототехника и судомоделизм»;

• «Оптика лазеров»;

• «Экономика и управление».

Специалисты Корабелки также разработали дополнительные образовательные программы по вышеуказанным направлениям.

Проект инженерных классов будет реализован в пяти средних учебных заведениях Северной столицы: в школах №№ 291, 368, 375, 377, а также в Лицее № 211 (после завершения ремонта и оснащения учебным и другим необходимым оборудованием).

Как полагают в морском техническом университете, организация инженерных классов представляется весьма перспективным направлением в структуре среднего образования города. За инженерными классами будущее, поскольку прохождение обучения в них, является и профориентацией обучающихся и, одновременно, существенно повышает общий уровень образования школьников.