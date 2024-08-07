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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти завершился ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово

В Ленобласти завершился ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть завершила ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово, включая путепровод над Новоприозерским шоссе во Всеволожском районе.

Ленинградская область успешно завершила капитальный ремонт трех ключевых участков региональной трассы, соединяющей поселок Юкки с поселком Кузьмолово.

Работы, проведенные в рамках масштабного национального проекта "Безопасные качественные дороги", охватили порядка четырех километров дорожного полотна, обеспечив существенное повышение уровня безопасности и комфорта движения.

Особое внимание было уделено путепроводу над Новоприозерским шоссе, расположенному во Всеволожском районе. Полностью обновленная дорожная поверхность, усиленные обочины и четкая разметка гарантируют безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения. Кроме того, путепровод был оснащен новыми деформационными швами, что является неотъемлемым элементом долговечности и надежности мостового сооружения.

Ремонт трассы между Юкками и Кузьмолово проводился с учетом высокой интенсивности движения транспорта. Трасса является важной транспортной артерией, соединяющей различные населенные пункты Всеволожского района и обеспечивая удобные транспортные связи между ними. Для минимизации неудобств для водителей, асфальтирование проводилось преимущественно в ночное время, что позволило максимально снизить риски возникновения пробок и задержек в движении.

Завершение ремонта этой трассы стало первым значимым шагом в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году во Всеволожском районе.

В ближайшем будущем запланировано проведение работ по улучшению состояния еще трех ключевых дорожных участков. В первую очередь, планируется завершить обустройство тротуаров и установку освещения на подъезде к деревне Сярьги. Это улучшит условия движения пешеходов, особенно в темное время суток, и обеспечит безопасное и комфортное перемещение по территории деревни. Следующим шагом станет ремонт участка Староприозерского шоссе, пролегающего от поселка Елизаветинка до выезда на Новоприозерское шоссе. Этот участок является одним из самых загруженных в районе, поэтому его реконструкция позволит обеспечить более плавное и безопасное движение транспорта, снизить риски происшествия и повысить комфортность поездки. Особое внимание в рамках национального проекта уделяется ремонту участка между поселком Мяглово и поворотом на Ёксолово. Этот дорожный участок является одним из самых неудобных в районе, и его ремонт стал долгожданным событием для местных жителей.

В дополнительно к национальному проекту "Безопасные качественные дороги", в рамках совместной программы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, направленной на обновление подъездов к садоводствам, планируется ремонт дороги, соединяющей деревню Кузьминка с дорогой на Мяглово.

Данный проект призван улучшить доступность садовых участков для жителей и обеспечить более комфортные условия движения на этом участке. Все эти мероприятия являются важным шагом на пути к улучшению дорожной инфраструктуры Ленинградской области.

Благодаря совместным усилиям региональных властей и национального проекта "Безопасные качественные дороги", дороги в Ленинградской области становятся более безопасными, комфортными и современными, что положительно сказывается на уровне жизни населения и способствует развитию региона в целом.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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