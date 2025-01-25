С Днем студента

«Питерец.ру» напоминает, что сегодня в России отмечают День студента. Глава СПб Беглов обратился к студенческому сообществу, поздравив с этим знаменательным событием.

Глава города отметил, что студенческие годы – это время, когда формируется личность, приобретаются знания и навыки, которые будут востребованы на протяжении всей жизни. Он подчеркнул, что молодежь – это будущее страны, и пожелал студентам успехов в учебе, научных исследованиях и общественной деятельности.

Градоначальник напомнил, что в Петербурге созданы все условия для получения качественного образования. В городе работают более 200 вузов и колледжей, где обучаются более 800 тыс. студентов. Кроме того, для молодых людей действуют различные гранты и стипендии, позволяющие реализовать свой потенциал.

Губернатор призвал студентов активно участвовать в жизни города, проявлять инициативу и предлагать новые идеи. Он выразил уверенность, что молодое поколение внесет значительный вклад в развитие Петербурга и всей России.