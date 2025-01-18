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Питерец.ру » Общество » В СПб вспоминают о прорыве Блокады

В СПб вспоминают о прорыве Блокады

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Градоначальник и глава парламента поздравили жителям города с Днем прорыва блокады

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Северной столице отмечают День прорыва блокады. Градоначальник Беглов и глава ЗакСа Бельский обратились по этому поводу к жителям города. Они напомнили о том, что произошло 82 года назад и стало важной вехой на пути к освобождению от фашистских захватчиков.

Александр Беглов подчеркнул, что прорыв блокады позволил установить связь с «Большой землей». Это спасло жизни сотням тысяч людей. Губернатор призвал помнить о событиях тех лет и передавать память о них следующим поколениям.

Александр Бельский отметил, что благодаря единству и мужеству ленинградцев город выстоял в годы блокады. Руководитель ЗакСа выразил уверенность, что жители Северной столицы продолжат бережно хранить память о событиях Великой Отечественной войны.

В этот день в городе проходят памятные мероприятия. В храмах и монастырях служат панихиды по жертвам блокады. К мемориалам и памятным знакам возлагают цветы.

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