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Питерец.ру » Общество » В Петропавловской крепости стартовал новой трудовой сезон студенческих отрядов

В Петропавловской крепости стартовал новой трудовой сезон студенческих отрядов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петропавловской крепости дали старт новому трудовому сезону студотрядов Петербурга

В Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона прошла ежегодная линейка в честь открытия нового летнего сезона для студенческих отрядов Санкт-Петербурга. В 2024 году из города в регионы России отправятся работать более 4000 студентов: 154 студенческих отряда из порядка 20 вузов. Путёвки в третий трудовой семестр командиры штабов студотрядов получили из рук Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и Губернатора Александра Беглова.

– Уверен, что в этом году – так же, как и в прошлых – вы хорошо проведёте время, обретёте новые знания и новых друзей. А кто-то – даже построит свою семью, – пожелал студентам спикер парламента. 

Александр Беглов в свою очередь отметил особую сплочённость и дружбу, присущие студотрядам. 

– Я не один раз был в студенческих отрядах. Это самая дружная, самая крепкая семья в студенчестве. Уверен, что этот новый трудовой сезон будет лучшим в вашей жизни. Вы познакомитесь друг с другом, встретите новых друзей и, самое главное, будете надёжно трудиться на благо России, – подчеркнул Губернатор. 

С напутствиями к студентам также обратились представители и ветераны отрядного движения, были показаны творческие номера. В завершение линейки руководители студотрядов произвели полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Студотряды сезона-2024 распределятся по 9 направлениям деятельности. Это строительные, педагогические, археологические, сельскохозяйственные, медицинские, экологические и другие отряды.

Движение студенческих отрядов Санкт-Петербурга объединяет сегодня учащихся различных вузов и колледжей города. Его координирует учреждённое в 2011 году Санкт-Петербургское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Современное петербургское движение ведёт историю от первых ленинградских трудовых студенческих бригад, созданных в 1948 году. За прошедшее время через него прошло полмиллиона студентов.

Источник: ЗАКС
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