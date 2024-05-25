В Петропавловской крепости стартовал новой трудовой сезон студенческих отрядов

В Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона прошла ежегодная линейка в честь открытия нового летнего сезона для студенческих отрядов Санкт-Петербурга. В 2024 году из города в регионы России отправятся работать более 4000 студентов: 154 студенческих отряда из порядка 20 вузов. Путёвки в третий трудовой семестр командиры штабов студотрядов получили из рук Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и Губернатора Александра Беглова.
Александр Беглов в свою очередь отметил особую сплочённость и дружбу, присущие студотрядам.
С напутствиями к студентам также обратились представители и ветераны отрядного движения, были показаны творческие номера. В завершение линейки руководители студотрядов произвели полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Студотряды сезона-2024 распределятся по 9 направлениям деятельности. Это строительные, педагогические, археологические, сельскохозяйственные, медицинские, экологические и другие отряды.
Движение студенческих отрядов Санкт-Петербурга объединяет сегодня учащихся различных вузов и колледжей города. Его координирует учреждённое в 2011 году Санкт-Петербургское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Современное петербургское движение ведёт историю от первых ленинградских трудовых студенческих бригад, созданных в 1948 году. За прошедшее время через него прошло полмиллиона студентов.