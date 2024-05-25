В Петропавловской крепости стартовал новой трудовой сезон студенческих отрядов

В Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона прошла ежегодная линейка в честь открытия нового летнего сезона для студенческих отрядов Санкт-Петербурга. В 2024 году из города в регионы России отправятся работать более 4000 студентов: 154 студенческих отряда из порядка 20 вузов. Путёвки в третий трудовой семестр командиры штабов студотрядов получили из рук Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и Губернатора Александра Беглова.

– Уверен, что в этом году – так же, как и в прошлых – вы хорошо проведёте время, обретёте новые знания и новых друзей. А кто-то – даже построит свою семью, – пожелал студентам спикер парламента.

Александр Беглов в свою очередь отметил особую сплочённость и дружбу, присущие студотрядам.

– Я не один раз был в студенческих отрядах. Это самая дружная, самая крепкая семья в студенчестве. Уверен, что этот новый трудовой сезон будет лучшим в вашей жизни. Вы познакомитесь друг с другом, встретите новых друзей и, самое главное, будете надёжно трудиться на благо России, – подчеркнул Губернатор.

С напутствиями к студентам также обратились представители и ветераны отрядного движения, были показаны творческие номера. В завершение линейки руководители студотрядов произвели полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Студотряды сезона-2024 распределятся по 9 направлениям деятельности. Это строительные, педагогические, археологические, сельскохозяйственные, медицинские, экологические и другие отряды.

Движение студенческих отрядов Санкт-Петербурга объединяет сегодня учащихся различных вузов и колледжей города. Его координирует учреждённое в 2011 году Санкт-Петербургское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Современное петербургское движение ведёт историю от первых ленинградских трудовых студенческих бригад, созданных в 1948 году. За прошедшее время через него прошло полмиллиона студентов.