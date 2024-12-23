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Питерец.ру » Общество » Беглов поздравил энергетиков

Беглов поздравил энергетиков

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piter-news.net
Глава города поздравил энергетиков и отметил их вклад

«Питерец.ру» сообщает, что вчера в стране отмечали День энергетика. Губернатор Беглов поздравил работников и ветеранов отрасли с их праздником. Он отметил важность и значимость их труда для города и страны в целом.

Энергетика является одной из ключевых отраслей экономики Петербурга, обеспечивая функционирование всех сфер жизни города — от промышленности и транспорта до социальной сферы и ЖКХ. Благодаря профессионализму и ответственности энергетиков, жители и предприятия СПб имеют возможность получать качественные и надежные услуги по электроснабжению.

По словам губернатора, власти города уделяют особое внимание развитию энергетической инфраструктуры, модернизации оборудования и повышению квалификации специалистов. Это позволяет поддерживать высокий уровень надежности энергосистемы и обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей.

Александр Беглов выразил благодарность энергетикам за их труд и пожелал здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности.

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