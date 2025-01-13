С Днем российской печати!

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Александр Беглов поздравил журналистов и полиграфистов СПб с профессиональным праздником — Днем российской печати.

В своем обращении глава города отметил, что работники СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения и способствуют развитию свободы слова. Он подчеркнул, что журналисты и полиграфисты вносят значительный вклад в сохранение и распространение культурных ценностей, а также в воспитание подрастающего поколения.

Александр Беглов выразил благодарность работникам СМИ и полиграфии за их труд и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности. По словам градоначальника, власти города готовы поддерживать инициативы журналистов и полиграфистов, направленные на развитие медиасферы и полиграфической промышленности.