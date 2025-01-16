В Ленобласть прибыл «Поезд Победы»

В этом году, когда мы отмечаем 80-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, жители четырех городов Ленинградской области вновь получат уникальную возможность посетить интерактивную выставку «Поезд Победы». Эта выставка, являющаяся единственной в своем роде в мире, основана на подлинных документах, фотографиях и видеоматериалах, которые были тщательно воссозданы с максимальной точностью, чтобы передать атмосферу тех героических времен.

«Поезд Победы» прибыл в Ленинградскую область 16 января, и его первая остановка была в городе Луга, где жители смогли ознакомиться с экспозицией, полную исторических артефактов и значимых событий, связанных с войной. Далее «Поезд» направится в Гатчину, где выставка будет открыта для посетителей 17 и 18 января. Затем он отправится в Тихвин, где остановится 23 января, и, наконец, прибудет в Выборг, где выставка пройдет с 24 по 25 января.

Каждый желающий сможет бесплатно посетить эту уникальную выставку, но для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта поездпобеды.рф . Это мероприятие представляет собой не только возможность прикоснуться к истории, но и шанс для молодого поколения узнать о подвиге своих предков, которые сражались за свободу и независимость страны.

Кроме того, для тех, кто не сможет посетить выставку лично, организован виртуальный 3D-тур, доступный на том же сайте. Это позволит людям из разных уголков страны и мира увидеть экспозицию и узнать больше о событиях Великой Отечественной войны, не выходя из дома. Виртуальная версия выставки включает в себя интерактивные элементы, которые делают процесс обучения более увлекательным и доступным.