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Питерец.ру » Общество » «Поезд Победы» прибыл в город воинской славы Гатчину

«Поезд Победы» прибыл в город воинской славы Гатчину

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16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
«Поезд Победы» прибыл в столицу Ленинградской области

В день начала наступательной операции «Искра» ― по прорыву блокады Ленинграда легендарный «Поезд Победы» прибыл в столицу региона ― город воинской славы Гатчину.

Передвижная выставка «Поезд Победы» будет работать на железнодорожном вокзале Гатчина-Балтийская с 12 по 14 января с 10.00 до 19.00. Вход на выставку для посетителей бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Здесь же можно совершить виртуальный тур по историческому составу. 

Ранее путешествие по страницам истории Великой Отечественной войны совершили 1979 жителей Выборга, который первым в Ленинградской области в этом году встретил «Поезд Победы». 
После столицы Ленинградской области «Поезд Победы» побывает еще в двух областных городах: жители Волхова и Киришей смогут совершить экскурсию 15 и 16 января соответственно.

Источник: Администрация Ленобласти
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