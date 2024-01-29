В Ленобласти проводили «Поезд Победы»

С 23 по 28 января, во время путешествия по Ленинградской области передвижного музея «Поезд Победы» его посетили более 8 тысяч человек. В Волосово, где поезд побывал впервые, за два дня стоянки он принял 3087 посетителей.

Легендарный иммерсивный музей, размещенный в передвижном составе поезда, посетил Ленинградскую область и сделал остановки в Гатчине, Волосово, Кингисеппе и Луге. На территории этих населенных пунктов в годы Великой Отечественной войны развернулись ожесточенные сражения Ленинградской битвы. В январе-начале февраля Гатчина, Волосово, Кингисепп и Луга отмечают 80-летие со дня их освобождения от нацистской оккупации.

Всего иммерсивную выставку посетили 8 183 ленинградца. Помощь в организации экскурсий на территории Ленинградской области оказывала региональная команда «Волонтёров Победы».

Виртуальная экспозиция «Поезда Победы» доступна на сайте проекта ПоездПобеды.рф.