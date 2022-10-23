Поезд Деда Мороза прибудет в Петербург 6 января

Новогоднее путешествие Деда Мороза по российским городам началось в субботу, 22 октября: поезд по традиции ушёл от платформы в Великом Устюге. В город на Неве состав доберётся к Рождеству, 6 января, на станцию "Новый Петергоф".

Всего турне Деда Мороза продлится 85 дней, за это время он посетит свыше сотни городов и проедет не менее 33 тысяч километров. Завершается вояж 15 января, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".

В каждом населённом пункте, куда приедет поезд Деда Мороза, будет организована праздничная программа.

Следует напомнить, что в Северной столице традиционный новогодний концерт на Дворцовой площади проводиться не будет.