«Поезд Победы» прибудет в Ленинградскую область

В дни 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады и территорий Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков жители четырех областных городов смогут посетить «Поезд Победы».

Справка

«Поезд Победы» прибудет в Ленобласть 23 января. Первой его остановкой будет Гатчина, а после он направится в Волосово, Кингисепп и Лугу.

Музей на колесах разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции. Жители и гости этих городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф.

Регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Сопровождать экскурсионные группы традиционно будут «Волонтеры Победы».

В Гатчине попасть на иммерсивную экспозицию можно будет 23 и 24 января. В Волосово поезд сделает остановку также на два дня — с 25 по 26 января. В Кингисеппе и Луге «Поезд Победы» будет доступен к посещению 27 и 28 января соответственно.

Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.