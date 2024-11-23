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Питерец.ру » Общество » Почем новогодние «Сапсаны»?

Почем новогодние «Сапсаны»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В какую сумму обойдется новогодняя поездка на «Сапсане»? 

В период новогодних праздников многие петербуржцы желают отправиться в Москву. Москвичи же, в свою очередь, тоже хотят посетить город на Неве. В общем, поездок в эти крупнейшие мегаполисы страны ожидается немало. 

Оптимальным вариантом для такого путешествия нередко становится скоростной поезд «Сапсан». По данным РЖД, эта поездка обойдется примерно в 2 тыс. руб. Такова цена на билеты эконом-класса, приобретенные вечером 31 декабря и в течение 1 января.

«Питерец.ру» отмечает, что стоимость билета будет зависеть лишь от категории места. В другие дни дата приобретения и уровень спроса не окажут какого-либо влияния. Также во время новогодних каникул между СПб и Москвой будут курсировать дополнительные «Сапсаны».

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