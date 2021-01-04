Время новогодних праздников часто сопровождается тем, что люди активнее перемещаются внутри Ленобласти. По этой причине с 4 по 10 января введут дополнительные «Ласточки», которые будут курсировать между Северной столицей и Выборгом. Получить подробную информацию о движении поездов можно на ж/д станциях, а также на официальном сайте компании, осуществляющей пригородные ж/д перевозки.

«Питерец.ру» отмечает, что из-за коронавируса в этот раз новогодние праздники стали не совсем обычными. В городе и области существуют определенные ограничения. Также довольно мало людей предпочитают сейчас отправляться в какой-либо другой регион или за границу. Однако спрос на поездки внутри области сохраняется высокий.