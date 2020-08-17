Ленобласть тоже популярна

«Питерец.ру» сообщает, что Ленинградская область пользуется популярностью среди российских туристов. Регион вошел в число наиболее востребованных мест для отдыха в новогодний период. Ленобласть оказалась на 6 месте в этом рейтинге. Лидерство же здесь захватил Крым. Туда в период новогодних праздников готовы отправиться треть опрошенных. На втором месте оказалась Карелия, на третьем – Краснодарский край.

Попадание Ленобласти в «новогодний топ» является закономерным. В регионе созданы отличные условия для такого отдыха. Отдельных слов заслуживает красота природы, подходящий климат и наличие развитой инфраструктуры. Так что многие россияне охотно посещают эти места в период новогодних праздников.