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Питерец.ру » Общество » Ленобласть тоже популярна

Ленобласть тоже популярна

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
lenoblast.ru
Ленобласть вошла в число наиболее популярных новогодних направлений

«Питерец.ру» сообщает, что Ленинградская область пользуется популярностью среди российских туристов. Регион вошел в число наиболее востребованных мест для отдыха в новогодний период. Ленобласть оказалась на 6 месте в этом рейтинге. Лидерство же здесь захватил Крым. Туда в период новогодних праздников готовы отправиться треть опрошенных. На втором месте оказалась Карелия, на третьем – Краснодарский край.

Попадание Ленобласти в «новогодний топ» является закономерным. В регионе созданы отличные условия для такого отдыха. Отдельных слов заслуживает красота природы, подходящий климат и наличие развитой инфраструктуры. Так что многие россияне охотно посещают эти места в период новогодних праздников.

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