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Питерец.ру » Общество » Охотно едут в Петербург

Охотно едут в Петербург

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
visit-petersburg.ru
Петербург занял лидерство по числу поездок на февральские выходные

Праздничные дни февраля стали поводом для поездок в другие города. Лидером по числу бронирований в отелях стал Петербург. Сюда готовы отправиться примерно 22% путешественников. Эти люди желают посетить фестиваль ледовых скульптур, знаменитое световое шоу, а также различные культурные мероприятия. В Северной столице немало мест, где можно побывать.

В топ-3 также вошли Москва и Сочи. Эти города тоже востребованы для поездок в период 23-26 февраля. Туда охотно отправляются российские путешественники. В принципе тройка лидеров выглядит ожидаемо.

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица часто попадает в различные рейтинги. Это обусловлено значимостью и стратегической важностью города на Неве.

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