Компании готовятся к корпоративам

В преддверии новогодних праздников компании Петербурга решают множество различных вопросов. Один из них связан с проведением новогоднего корпоратива – будет он или нет, а также как и где его отмечать.

По данным «Питерец.ру», 58% компаний желают организовать корпоратив прямо на работе. 29% планируют отметить это событие в ресторане, 2% – хотят прибегнуть к загородной поездке, еще 2% – отпраздновать каким-либо другим способом: сходить в баню, театр или отправиться в другой город.

Остальные вообще планируют отказаться от корпоративного торжества. По другим данным, отмечать Новый год не хотят примерно 20% компаний. Главная причина – это сложная экономическая ситуация. Кто-то же просто не считает такой корпоратив целесообразным.