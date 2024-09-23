Рынок труда Северной столицы динамичен, из-за чего спрос на различные профессии периодически меняется. Аналитики HeadHunter следят за данной сферой и выявляют интересные тенденции.

Так, за год в Северной столице вырос спрос на хирургов – врачи этого направления стали востребованнее на 23%. В Ленобласти спрос на них и вовсе вырос более чем в 2 раза, а в СЗФО – на 68%. При этом на работу хирургом в округе в текущем году хотели устроиться более 2 тыс. специалистов.

По данным «Питерец.ру», лидером по числу всех вакансий для таких врачей остается Москва, на нее приходится 17% от общего объема предложения. Далее идут СПб и Подмосковье – 8% и 5%.

Что касается зарплаты, то этим врачам в Петербурге платят 91,6 тыс. руб. Годом ранее платили 82,4 тыс. руб.