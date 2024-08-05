Вырос спрос на машины Haval

Уход некоторых зарубежных автопроизводителей привел к активизации других игроков. В итоге эту нишу заняли китайские компании. Так, в Северной столице и Ленобласти за последний год выросли продажи китайских авто «Хавал».

Показатели продаж увеличились на 39%, при этом предложение выросло аж втрое. Таковы результате в сегменте новых машин. Что касается подержанных автомобилей Haval, то здесь спрос остался примерно на таком же уровне, а объем предложения вырос на 88%.

Самой покупаемой моделью этого производителя стал кроссовер «Хавал Джолион», на который приходится треть продаж марки. Далее идут купе F7x и умный кроссовер M6. Новые автомобили «Хавал» в среднем стоят 2,3-3,5 млн. руб., подержанные – от 1,5 млн. руб. Поэтому модели этой марки стали привлекательными как на первичном, так и вторичном рынках.