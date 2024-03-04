Возраст перестал быть помехой для трудоустройства

Обычно люди в возрасте испытывают сложности при устройстве на работе, поскольку работодатели предпочитают нанимать молодых. В целом тенденция сохранилась, но все же на рынке труда произошли некоторые перемены.

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге существенно вырос спрос на соискателей в возрасте от 60 лет. По итогам 2023 года этот показатель вырос на 73%. Такая ситуация объясняется проблемой демографического плана и общей нехваткой кадров.

В результате в прошлом году работодатели Северной столицы разместили более 84 тыс. объявлений для соискателей категории 60+. Что касается людей в возрасте 50-60 лет, для них в 2023 году было 525 тыс. предложений. Это на 39% больше, чем в 2022 году. Также вырос спрос среди соискателей 40-50 лет – их приглашали на работу 1,6 млн. раз, что на 29% больше, чем в предыдущий период.