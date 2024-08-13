Спрос на судостроителей вырос

«Питерец.ру» отмечает, что в 2024 году в России было размещено свыше 16 тыс. вакансий от предприятий судостроительной сферы. В прошлом году спрос на работников этой отрасли был на 22% меньше. Для расчета учитывались первые 7 месяцев прошлого и нынешнего года.

Примечательно, что 25% от общего числа вакансий приходится на Северную столицу – это около 4 тыс. В итоге спрос на работников судостроительных компаний в СПб вырос на 31%.

Наиболее востребованными специалистами в этой сфере считаются токари – на них приходится 10% от всех вакансий. Далее идут слесари и инженеры-конструкторы (на их долю приходится по 6%), сварщики и разнорабочие (с показателями 5% и 4%).

Что касается предложения, то каждый второй соискатель в сфере судостроения – из Петербурга, далее идет Москва – жители столицы разместили 20% от всех резюме. В топ-5 также входят Нижегородская обл., Приморский край и Челябинская обл.