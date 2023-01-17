Спрос на квартиры-студии вырос

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице поднялся спрос на квартиры с малой площадью. Аналитики отмечают, что особенно это характерно для студии. Такой вид жилья выгоден с точки зрения инвестиций.

В 2022 году спрос на студии вырос на 5%. Раньше этот показатель составлял 30%, но потом дошел до уровня 35%. Квартиры студии часто покупают для последующей перепродажи. Студии также привлекают своей стоимостью. Например, квартиры этого типа на границе с Ленобластью стоят до 3,3 млн руб. Это становится привлекательным в глазах покупателей. 1-комнатные квартиры тоже пользуются популярностью.

В целом на студии и 1-комнатные приходится 67% от всего строящегося жилья. Специалисты уверены, что спрос на квартиры с небольшим метражом продолжит сохраняться на высоком уровне и в дальнейшем.