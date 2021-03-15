Спрос на комнаты вырос

«Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году в Северной столице заметно вырос спрос на комнаты. По данным специалистов рынка недвижимости, показатель этого роста составил 45%. Причем растущая популярность комнат – это устойчивая тенденция. Подобная картина наблюдается в течение последних лет.

Сейчас в Петербурге продают около 2,7 тыс. таких объектов. Самая дешевая комната площадью 10,7 кв. метров стоит 730 тыс. руб. Самой дорогой является комната площадью 26 кв. метров. Например, за такую комнату возле ст. метро «Чернышевская» просят 6 млн. руб.

Высокий спрос на комнаты обусловлен тем, что они дешевле квартир. Также большую роль играет привлекательность петербургской недвижимости как таковой. Многие предпочитают здесь жить и работать.