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Питерец.ру » Общество » Разводку Ладожского моста отменили из-за жары

Разводку Ладожского моста отменили из-за жары

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Опубликовал: Вадик Котов
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ФКУ Упрдор «Северо-Запад» прияло решение отменить запланированную ранее разводку Ладожского моста

«По состоянию на 14:52 автоматическая дорожная метеорологическая станция, расположенная на Ладожском мосту, зафиксировала температуру воздуха +26.8 ºС. В связи с превышением допустимых температур ФКУ Упрдор «Северо-Запад» прияло решение отменить запланированную ранее разводку Ладожского моста. О новой дате и времени разводки будет сообщено дополнительно» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Северо-Западное УГМС") по Ленинградской области: 3 сентября - Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах грозы, местами туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12...+17 гр., местами до +9 гр., днем +23...+28 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов Ладожский мост
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