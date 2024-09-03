Разводку Ладожского моста отменили из-за жары

«По состоянию на 14:52 автоматическая дорожная метеорологическая станция, расположенная на Ладожском мосту, зафиксировала температуру воздуха +26.8 ºС. В связи с превышением допустимых температур ФКУ Упрдор «Северо-Запад» прияло решение отменить запланированную ранее разводку Ладожского моста. О новой дате и времени разводки будет сообщено дополнительно» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Северо-Западное УГМС") по Ленинградской области: 3 сентября - Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах грозы, местами туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12...+17 гр., местами до +9 гр., днем +23...+28 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.