Разводку Ладожского моста перенесли на сутки

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 22 сентября 2021 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В связи с задержкой судов, ранее запланированная на 21 сентября разводка Ладожского моста через реку Нева перенесена на 22 сентября в период с 10:00 до 10:45. На период прохода по реке барже – буксирного состава движение автомобильного транспорта на километре 40 федеральной дороги Р-21 «Кола», в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

«Мост разведут представители подрядной организации для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «ОТ-2425» + «ОТ - 2080» + «Блок 5 – 6СМЕ13» с максимальным высотным габаритом 20,4» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.