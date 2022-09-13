Разводка Ладожского моста перенесена по просьбе судовладельца

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка Ладожского моста расположенного на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Кировский район Ленинградской области) запланированная на 13 сентября 2022 года перенесена по просьбе судовладельца.
Барже – буксирный состав пройдёт вниз по реке с максимальным высотным габаритом 19,9 метров.
Разводка моста будет производиться представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».
«В связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - добавил Пузыревский.
Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.