Разводка Ладожского моста перенесена по просьбе судовладельца

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка Ладожского моста расположенного на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Кировский район Ленинградской области) запланированная на 13 сентября 2022 года перенесена по просьбе судовладельца.

«В связи с тем, что барже – буксирный состав «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» не успевает подойти ко времени ранее запланированной разводки Ладожского моста, она будет перенесена на 14 сентября в период с 10:00 до 10:45» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Барже – буксирный состав пройдёт вниз по реке с максимальным высотным габаритом 19,9 метров.

Разводка моста будет производиться представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

«В связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - добавил Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.