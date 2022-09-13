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Питерец.ру » Общество » Разводка Ладожского моста перенесена по просьбе судовладельца

Разводка Ладожского моста перенесена по просьбе судовладельца

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Разводку Ладожского моста перенесли по просьбе судовладельца

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка Ладожского моста расположенного на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Кировский район Ленинградской области) запланированная на  13 сентября 2022 года перенесена по просьбе судовладельца.

«В связи с тем, что барже – буксирный состав «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» не успевает подойти ко времени ранее запланированной разводки Ладожского моста, она будет перенесена на 14 сентября в период с 10:00 до 10:45» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Барже – буксирный состав пройдёт вниз по реке с максимальным высотным габаритом 19,9 метров.

Разводка моста будет производиться представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

 «В связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - добавил Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов Ладожский мост
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