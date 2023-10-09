Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка моста через реку Нева расположенного на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Кировский район Ленинградской области) запланированная на 6 октября 2023 года перенесена по погодным условиям.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями суда не успевают подойти ко времени ранее запланированной разводки Ладожского моста. В связи, с чем разводка моста перенесена на 10 октября в период с 10:00 до 10:45» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вниз по реке пройдёт барже-буксирный состав «Гаур» и «ВЭШ - 31030» с максимальным высотным габаритом 24 метра.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

«В связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 “Кола”» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.