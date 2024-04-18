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Питерец.ру » Общество » В Петербурге и Ленобласти ожидается ухудщение погодных условий

В Петербурге и Ленобласти ожидается ухудщение погодных условий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Внимание! Управление федеральных дорог предупреждает водителей об ухудшении погодных условий!

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Северо-Западное УГМС"):

По Ленинградской области 19 и 20 апреля ожидаются опасные явления: местами метель, при усилении северо-восточного, северного ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 гр., днем -2...+3 гр. Налипание мокрого снега, гололед. Днем на дорогах сложная обстановка.

По Санкт-Петербургу 19 апреля днем снег, местами сильный. Днем в отдельных районах метель. Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 гр., днем -1...+1 гр. Днем на дорогах сложная обстановка. 

«Управление федеральных дорог просит водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий, не выполнять резких маневров, учитывать резкие погодные изменения и состояние дорожного покрытия при управлении транспортным средством» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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