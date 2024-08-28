В Ленобласти закончили ремонт участка Староприозерского шоссе

Ленинградская область завершила масштабный ремонт очередного участка Староприозерского шоссе, протяженностью почти десять километров, от поселка Елизаветинка до выезда на федеральную трассу А-121 «Сортавала» (Новоприозерское шоссе). Ремонтные работы стали частью реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», направленного на повышение качества дорожной инфраструктуры и, как следствие, безопасности дорожного движения.

Дорожные работы включали в себя полную замену асфальтового покрытия в два слоя, что позволило создать долговечное и ровное дорожное полотно, обеспечивающее комфортное движение транспорта. Дополнительно были укреплены обочины, что повышает безопасность движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях, и нанесена новая разметка, повышающая видимость и упорядочивающая движение транспорта.

Данный отрезок Староприозерского шоссе является важным транспортным коридором, обеспечивающим удобный выезд на Новоприозерское шоссе со стороны поселков Елизаветинка и Агалатово. После завершения ремонтных работ значительно улучшился доступ к "Лемболовской твердыне", историческому памятнику "Зеленого пояса Славы" Ленинграда, имеющему важное значение для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

"Лемболовская твердыня" - это место ожесточенных боев, где части Ленинградского фронта смогли остановить финское наступление и удерживали свои позиции до 1944 года. В ходе операции по освобождению северной части Ленинградской области, советские войска разгромили врага, продемонстрировав мужество и отвагу в борьбе за Родину.

Завершение ремонта этого участка Староприозерского шоссе является очередным шагом в масштабной программе обновления дорожной сети Ленинградской области. Ранее уже были отремонтированы участки трассы от границы с Санкт-Петербургом в сторону поселка Лупполово и отрезок через населенный пункт Вартемяги.

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году в Всеволожском районе также проведены масштабные ремонтные работы. В их числе:

- Ремонт участков трассы между поселками Юкки и Кузьмолово, обеспечивающий удобный проезд к этим населенным пунктам.

- Завершение ремонта подъезда к деревне Сярьги, что позволило улучшить условия жизни местных жителей и повысить доступность транспортных услуг.

- Завершение ремонтных работ на участке трассы между поселками Мяглово и Ёксолово, что привело к улучшению дорожного покрытия и повышению уровня безопасности движения.

Все эти мероприятия направлены на улучшение транспортной инфраструктуры Ленинградской области, повышая ее привлекательность для жителей и туристов, а также способствуя развитию экономики региона.