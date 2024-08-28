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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти закончили ремонт участка Староприозерского шоссе

В Ленобласти закончили ремонт участка Староприозерского шоссе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградская область завершила масштабный ремонт очередного участка Староприозерского шоссе

Ленинградская область завершила масштабный ремонт очередного участка Староприозерского шоссе, протяженностью почти десять километров, от поселка Елизаветинка до выезда на федеральную трассу А-121 «Сортавала» (Новоприозерское шоссе). Ремонтные работы стали частью реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», направленного на повышение качества дорожной инфраструктуры и, как следствие, безопасности дорожного движения.

Дорожные работы включали в себя полную замену асфальтового покрытия в два слоя, что позволило создать долговечное и ровное дорожное полотно, обеспечивающее комфортное движение транспорта. Дополнительно были укреплены обочины, что повышает безопасность движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях, и нанесена новая разметка, повышающая видимость и упорядочивающая движение транспорта.

Данный отрезок Староприозерского шоссе является важным транспортным коридором, обеспечивающим удобный выезд на Новоприозерское шоссе со стороны поселков Елизаветинка и Агалатово. После завершения ремонтных работ значительно улучшился доступ к "Лемболовской твердыне", историческому памятнику "Зеленого пояса Славы" Ленинграда, имеющему важное значение для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

"Лемболовская твердыня" - это место ожесточенных боев, где части Ленинградского фронта смогли остановить финское наступление и удерживали свои позиции до 1944 года. В ходе операции по освобождению северной части Ленинградской области, советские войска разгромили врага, продемонстрировав мужество и отвагу в борьбе за Родину.

Завершение ремонта этого участка Староприозерского шоссе является очередным шагом в масштабной программе обновления дорожной сети Ленинградской области. Ранее уже были отремонтированы участки трассы от границы с Санкт-Петербургом в сторону поселка Лупполово и отрезок через населенный пункт Вартемяги.

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году в Всеволожском районе также проведены масштабные ремонтные работы. В их числе:

- Ремонт участков трассы между поселками Юкки и Кузьмолово, обеспечивающий удобный проезд к этим населенным пунктам.
- Завершение ремонта подъезда к деревне Сярьги, что позволило улучшить условия жизни местных жителей и повысить доступность транспортных услуг.
- Завершение ремонтных работ на участке трассы между поселками Мяглово и Ёксолово, что привело к улучшению дорожного покрытия и повышению уровня безопасности движения.

Все эти мероприятия направлены на улучшение транспортной инфраструктуры Ленинградской области, повышая ее привлекательность для жителей и туристов, а также способствуя развитию экономики региона.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ремонт дорог
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