В Тосно стартовал ремонт участка шоссе Барыбина между обходом Тосно и Московским шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники начали с демонтажа старых остановок. На их месте будут сделаны большие посадочные площадки с пандусами, по которым проще завозить коляски, велосипеды или заходить с тележками в автобус. После этого здесь будет снят изношенный асфальт, уложен новый, укреплены обочины, поставлены знаки и нанесена разметка. В общей сложности летом здесь будет обновлено чуть больше трех километров трассы, проходящей около Тосненской клинической межрайонной больницы. Дорога примкнет к отремонтированному несколько лет назад участку от Тосно в сторону деревни Нурма. Шоссе Барыбина является составной частью протяженной магистрали от Кемплово до Шапок, которая соединяет Волосовский, Гатчинский и Тосненский районы.

Также в Тосненском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается еще один крупный дорожный ремонт на участке трассы от Любани в сторону Коркино через Малое и Большое Переходное. Сейчас на восьмикилометровом участке дороги полностью снято старое покрытие, идет очистка водопропускных труб и срезка грунта с обочин.

Актуальной информацией о ходе работ и ограничениях движения дорожники Ленобласти делятся в оперативном телеграм-канале — https://t.me/dorogi_47.