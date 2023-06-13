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Питерец.ру » Общество » В Тосно стартовал ремонт участка шоссе Барыбина

В Тосно стартовал ремонт участка шоссе Барыбина

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Тосно стартовал ремонт участка шоссе Барыбина между обходом Тосно и Московским шоссе.

В Тосно стартовал ремонт участка шоссе Барыбина между обходом Тосно и Московским шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники начали с демонтажа старых остановок. На их месте будут сделаны большие посадочные площадки с пандусами, по которым проще завозить коляски, велосипеды или заходить с тележками в автобус. После этого здесь будет снят изношенный асфальт, уложен новый, укреплены обочины, поставлены знаки и нанесена разметка.  В общей сложности летом здесь будет обновлено чуть больше трех километров трассы, проходящей около Тосненской клинической межрайонной больницы. Дорога примкнет к отремонтированному несколько лет назад участку от Тосно в сторону деревни Нурма.  Шоссе Барыбина является составной частью протяженной магистрали от Кемплово до Шапок, которая соединяет Волосовский, Гатчинский и Тосненский районы. 

Также в Тосненском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается еще один крупный дорожный ремонт на участке трассы от Любани в сторону Коркино через Малое и Большое Переходное. Сейчас на восьмикилометровом участке дороги полностью снято старое покрытие, идет очистка водопропускных труб и срезка грунта с обочин. 

Актуальной информацией о ходе работ и ограничениях движения дорожники Ленобласти делятся в оперативном телеграм-канале — https://t.me/dorogi_47.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ремонт дорог
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