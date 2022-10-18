ента новостей

18:14
Антон Соловьев: Спортсменов без поддержки не оставим
16:43
Более 600 человек погибли в результате сильнейшего наводнения в Нигерии
16:40
Премьер-министр Японии распорядился провести расследование в отношении Церкви Объединения
16:37
Прокуратура выявила нарушения при работах в водоохранной зоне Невы
16:08
В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»
16:02
На Васильевском острове проверяют информацию об изнасиловании малолетней
15:59
На реконструкцию и содержание снегоплавильных пунктов в Петербурге планируют направить 219,6 млн рублей
15:58
Участники Общественного штаба формируют проект регламента работы
15:57
В Петербурге блокадников «попросили» сдать свои сбережения в пользу мобилизованных?
15:11
Разводку Ладожского моста снова перенесли
14:04
В Выборгском районе задержали подозреваемого в мошенничестве
13:52
В Сланцах обнаружены мертвыми мужчина и женщина
13:12
В Ленобласти обнаружен череп человека
13:08
В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионеров
12:24
Законодательное Собрание присоединилось к акции «Книги – Донбассу»
12:18
В Петербурге задержали злоумышленников, которые похитили с банковской карты денежные средства
12:14
Идея на выходные. Бесплатные кинопоказы в Историческом парке
11:55
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве
11:47
Молодежный фестиваль «В стиле ЭТНО»
11:44
В Приморском районе полицейские прикрыли подпольное казино в квартире
11:41
«Зенит» - с огромным преимуществом самая дорогая команда РПЛ. Следом за ним идут четыре московских клуба
11:10
В Петербурге задержали злоумышленников, которые ограбили мужчину
10:27
В Петербурге после драки в школе госпитализирован 11-летний мальчик
09:56
В Сосновом Бору лжеэнергетик оставил пенсионерку без денег
09:51
На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Петербурга
09:08
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за «ошибки» в мини-бюджете
09:02
Судебный процесс по делу об убийстве в Индонезии проливает свет на предполагаемую безнаказанность полиции
08:01
Медведев раскритиковал Израиль
07:26
Противоковидные требования смягчают
06:46
Интерес к наличным сохраняется
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»

В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Заключен государственный контракт на ремонт дороги «Молодежное — Верхне-Черкасово».

Следующим летом на ремонт отправятся почти шесть километров этой трассы – от границы с Санкт-Петербургом до поселка Сопки. Здесь будет уложено два слоя нового асфальта, укреплены обочины, поставлены новые знаки и нанесена разметка. Работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Область продолжает делать себе задел для следующего дорожного сезона. Сейчас осенью здесь будет выполнена расчистка полосы отвода, а масштабные работы развернутся в мае-июне», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Дорога Молодежное — Верхне-Черкасово является альтернативным путем на Выборг. Сама по себе она частично дублирует федеральную трассу А-181 «Скандинавия» и Приморское шоссе. В Выборге она примыкает к Ленинградскому шоссе. Народное название трассы — «Молодежное шоссе».

В этом дорожном сезоне по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Выборгском районе был отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии», участок трассы Рябово — Поляны от Полян в сторону Зеленого Холма и большой участок Приморского шоссе от Попово в сторону Выборга.

Ранее «Ленавтодор» заключил еще два контракта на дорожные ремонты для следующих сезонов: речь идет про Стрельнинское шоссе и участок Приморского шоссе непосредственно через Приморск.

Источник: Администрация Ленобласти
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-10-2022, 19:01
Новая «Скандинавия» подходит к Выборгу
11-04-2022, 17:24
На путепроводе в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленобласти введут ограничение скоростного режима
4-10-2021, 11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
5-11-2020, 13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
15-09-2022, 12:01
В Ленобласти отремонтируют трассу Р-23
9-01-2018, 12:55
Серьезное ДТП на Киевском шоссе под Петербургом

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
161
Вчера, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
128
Вчера, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
102
Вчера, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
0
114
Вчера, 09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
Наверх