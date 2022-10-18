В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»

Следующим летом на ремонт отправятся почти шесть километров этой трассы – от границы с Санкт-Петербургом до поселка Сопки. Здесь будет уложено два слоя нового асфальта, укреплены обочины, поставлены новые знаки и нанесена разметка. Работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Область продолжает делать себе задел для следующего дорожного сезона. Сейчас осенью здесь будет выполнена расчистка полосы отвода, а масштабные работы развернутся в мае-июне», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Дорога Молодежное — Верхне-Черкасово является альтернативным путем на Выборг. Сама по себе она частично дублирует федеральную трассу А-181 «Скандинавия» и Приморское шоссе. В Выборге она примыкает к Ленинградскому шоссе. Народное название трассы — «Молодежное шоссе».

В этом дорожном сезоне по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Выборгском районе был отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии», участок трассы Рябово — Поляны от Полян в сторону Зеленого Холма и большой участок Приморского шоссе от Попово в сторону Выборга.

Ранее «Ленавтодор» заключил еще два контракта на дорожные ремонты для следующих сезонов: речь идет про Стрельнинское шоссе и участок Приморского шоссе непосредственно через Приморск.