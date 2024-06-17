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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти между Осьмино и деревней Большой Сабск отремонтируют дорогу

В Ленобласти между Осьмино и деревней Большой Сабск отремонтируют дорогу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть связывает Осьмино и Большой Сабск новой дорогой

В конце июня в Лужском районе Ленинградской области стартует масштабный ремонт участка региональной трассы, соединяющей три района региона: Лужский, Волосовский и Кингисеппский.

Ремонт проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и охватывает более десяти километров дорожного полотна. Речь идет об участке трассы, проходящей между поселком Толмачево и федеральной трассой А-180 "Нарва".

Работы будут сосредоточены на отрезке между поселком Осьмино и деревней Большой Сабск. Здесь будет уложен новый асфальт, что значительно улучшит качество дорожного покрытия и обеспечит более комфортное и безопасное движение транспорта. Кроме того, в ходе ремонта дорожники проведут ряд дополнительных работ, направленных на повышение безопасности движения. Будут укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки, соответствующие современным требованиям безопасности, и нанесена четкая разметка. Эти меры позволят повысить видимость дороги в темное время суток и улучшить ориентацию водителей.

Стоит отметить, что несколько лет назад на этом же участке трассы был отремонтирован отрезок, проходящий через поселок Осьмино. Однако, с течением времени дорожное покрытие износилось, что потребовало проведения новых ремонтных работ.

В настоящее время в Лужском районе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" также ведется ремонт подъезда к железнодорожной станции Толмачево от шоссе на Псков. Здесь уже полностью снято изношенное покрытие, проводится очистка водопропускных труб, что позволит обеспечить беспрепятственный отвод воды с проезжей части и предотвратить образование наледи в зимний период.

Дорожные работы могут вызывать определенные неудобства для водителей, поэтому дорожники призывают всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать установленные ограничения скорости, обращать внимание на временные дорожные знаки

Источник: Администрация Ленобласти
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